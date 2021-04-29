Россиянина Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании биткоинов

Гражданина России и Швеции Романа Стерлингова арестовали в США по делу об отмывании биткоинов на сумму 336 миллионов долларов. Сейчас Стерлингов находится под стражей, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Coindesk.

Помимо обвинения в отмывании денег, Стерлингову инкриминируют нелегальное проведение денежных переводов и руководство бизнесом по переводам без лицензии.

По мнению следователей, россиянин руководил сайтом Bitcoin Fog, который обеспечивал анонимность проведения транзакций в биткоинах. Иными словами, помогал заметать следы этих операций.

Обвинения в отношении Стерлигова построены на показаниях спецагента американской налоговой службы IRS Дэвида Беккета. По его данным, с октября 2011 года и до нынешнего момента через Bitcoin Fog было переслано более чем 1,2 млн биткоинов, их цена на время транзакций составила 335 809 383 долларов. Он обратил внимание, что из этой суммы, как минимум, 78 миллионов долларов проходили через площадки даркнета, где продаются наркотические вещества.