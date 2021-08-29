Россиянина, приплывшего на остров Хоккайдо, задержали в Японии

Власти Японии официально уведомили генконсульство России в Саппоро о задержании россиянина за нелегальный въезд. Он заявил, что приплыл на Хоккайдо с Курильских островов.

«В пятницу генконсульство получило от японской стороны официальное уведомление о задержании гражданина РФ за нелегальный въезд», — процитировало РИА «Новости» слова представителя генконсульства.

В ведомстве рассказали, что в ближайшее время начнется разбирательство о том, как именно россиянин попал на территорию Японии. В генконсульстве также сообщили, что как правило, задержанных за нелегальный въезд в Японию депортируют.

О том что мужчина оказался на острове Хоккайдо написали СМИ 19 августа. Информация о том, где именно он просит убежища, была противоречивой. В результате его передали в иммиграционную службу Саппоро. Посольство России в Японии сообщило, что имя прибывшего на японский остров Хоккайдо российского гражданина зовут Ваас-Феникс Нокард.