Россиянина освободили с похищенного в Гвинейском заливе судна

Судно Davide B, похищенное пиратами в Гвинейском заливе, освобождено. В составе экипажа находился россиянин. С ним все в порядке, он находится в безопасности.

«Все 15 моряков, похищенные с судна Davide B в Гвинейском заливе 11 марта, были освобождены и находятся в безопасности», — заявил Радингс РИА «Новости».

Члены экипажа проходят медицинские обследования. Врачи оценивают их состояние как хорошее. В ближайшее время они вернутся в свои страны.

На судно Davide B нидерландской компании De Poli Shipmanagement, шедшее под флагом Мальты пираты напали 11 марта. Танкер перевозил жидкие химические вещества. Судно находилось примерно в 210 морских милях к югу от города Котону (Бенин).

Похищенными оказались 15 членов экипажа. Шесть других моряков остались на судне. Он отправился к безопасной якорной стоянке в соседнем порту в Гвинейском заливе.

Посольство России в Нигерии заявило, что среди похищенных — один россиянин. Дипломаты предпринимали все возможные меры для освобождения гражданина РФ.