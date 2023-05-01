Мир 01 мая 2023, 21:43 Россиянина обвинили в США в отмывании денег Минюст США обвинил гражданина России в отмывании денег на сумму 150 миллионов долларов Pixabay

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Гражданину России в США предъявили обвинение в нелегальных денежных переводах на сумму 150 миллионов долларов. Об этом сообщил Минюст Соединенных Штатов.

По данным следствия, которое ведет ФБР, 41-летний Феликс Медведев из Джорджии организовал 1,3 тысячи переводов за границу через восемь открытых им компаний.

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«Медведев предположительно использовал американскую банковскую систему для нелегального перевода более чем 150 миллионов долларов. Такого рода криминальная деятельность представляет серьезную угрозу для стабильности нашей финансовой системы», — заявил федеральный прокурор Райан Бьюканен.

Россиянину предъявили обвинения в отмывании денег и организации денежных переводов без лицензии на этот вид деятельности.

В России «открыли охоту на инфоцыган», скрывающих от государства доходы. В черный список попали Виктория Боня, Регина Тодоренко и еще 30 блогеров. Ранее под уголовное преследование за отмывание денег и неуплату налогов попала Елена Блиновская и чета Чекалиных.