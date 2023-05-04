Мир 04 мая 2023, 00:56 Россиянина обвинили в США в мошенничестве с кредитками Минюст США: россиянину Кулькову предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег РИА «Новости»

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Гражданину России Денису Кулькову в США предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денежных средств из-за его работы на платформе Try2Check. Об этом сообщил департамент юстиции Соединенных Штатов.

«Кулькову предъявлено обвинение по четырем пунктам: в том числе, в мошенничестве с устройствами доступа, компьютерном проникновении и отмывании денежных средств в связи с его работой со службой Try2Check, которая предлагала проверку карт киберпреступникам, торгующим этими украденными данными», — сказано в материалах ведомства.

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По данным департамента, через платформу Try2Check мошенники торговали кредитками. Ежегодно через сервис проходило до десятков миллионов. Сайт отключили в сотрудничестве США, Германии и Австрии. Госдеп объявил награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет поймать Кулькова, проживающего в России.

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