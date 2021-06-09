Россиянина, обвиненного в финансовых махинациях, арестовали в Швейцарии по запросу США

Россиянина Владислава Клюшина арестовали в Швейцарии по обвинению в финансовых махинациях по запросу Америки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Федерального офиса юстиции Швейцарии Ингриду Райзер.

Ему грозит экстрадиция в США. По данным издания NewInform, задержанный обвиняется в крупных махинациях с финансами. В Минюсте отметили, что решение о передаче Клюшина властям США, которое принял Федеральный офис юстиции, может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде. В российском посольстве подтвердили сообщение об аресте Клюшина.