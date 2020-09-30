Россиянина Никулина в США приговорили к 7 годам тюрьмы, адвокат подаст апелляцию

Получивший семь лет тюрьмы в США Евгений Никулин может провести за решеткой около двух лет. Об этом заявила его адвокат Валерия Нечай. Она сказала, что намерена подавать апелляцию на приговор.

По ее словам, Евгений уже отбыл в тюрьме 48 из 88 месяцев. При существующей возможности выйти на свободу после отбывания 85% срока Никулину осталось 26,8 месяца, то есть примерно два года.

«Я думаю, что аргументы защиты относительно проблем с психическим здоровьем, психотравмы в детстве и семейных обязательств должны были бы обеспечить более значительное сокращение приговора», — заявила Нечай РИА «Новости».

Она довольна тем, что судья отверг требования властей к более серьезному сроку. Ведь прокуроры просили 12 лет тюрьмы. В итоге суд учел «исключительное воздействие, которое оказало на господина Никулина его заключение в многочисленных иностранных тюрьмах». Нечай подчеркнула, что будет подавать апелляцию.

Суд Сан-Франциско 29 сентября приговорил Никулина к семи годам и четырем месяцам тюрьмы. Следствие посчитало, что он связан со взломами социальной сети LinkedIn, а также серверов Formspring и Dropbох в 2012 году. Его обвиняли в краже свыше 100 миллионов никнеймов и паролей пользователей, а также попытках продать их в Сети.

Никулина задержали в Праге в октябре 2016 года. Чешский суд арестовал молодого человека и отправил в психбольницу. Потом его допрашивали сотрудники ФБР. Затем Чехия выдала россиянина США. С того времени он сменил несколько тюрем. Кроме того, в Штатах его также отправляли в психбольницу.