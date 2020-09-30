Россиянина Никулина в США приговорили к 7 годам тюрьмы, адвокат подаст апелляцию
По ее словам, Евгений уже отбыл в тюрьме 48 из 88 месяцев. При существующей возможности выйти на свободу после отбывания 85% срока Никулину осталось 26,8 месяца, то есть примерно два года.
«Я думаю, что аргументы защиты относительно проблем с психическим здоровьем, психотравмы в детстве и семейных обязательств должны были бы обеспечить более значительное сокращение приговора», — заявила Нечай РИА «Новости».
Она довольна тем, что судья отверг требования властей к более серьезному сроку. Ведь прокуроры просили 12 лет тюрьмы. В итоге суд учел «исключительное воздействие, которое оказало на господина Никулина его заключение в многочисленных иностранных тюрьмах». Нечай подчеркнула, что будет подавать апелляцию.
Суд Сан-Франциско 29 сентября приговорил Никулина к семи годам и четырем месяцам тюрьмы. Следствие посчитало, что он связан со взломами социальной сети LinkedIn, а также серверов Formspring и Dropbох в 2012 году. Его обвиняли в краже свыше 100 миллионов никнеймов и паролей пользователей, а также попытках продать их в Сети.
Никулина задержали в Праге в октябре 2016 года. Чешский суд арестовал молодого человека и отправил в психбольницу. Потом его допрашивали сотрудники ФБР. Затем Чехия выдала россиянина США. С того времени он сменил несколько тюрем. Кроме того, в Штатах его также отправляли в психбольницу.