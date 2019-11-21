Россиянина Лисова в США приговорили к тюрьме

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил программиста Станислава Лисова к четырем годам тюрьмы. С учетом уже отбытого срока, он выйдет на свободу через несколько месяцев.

Подозреваемый в киберкражах россиянин Лисов признал в США свою вину Подробнее

По сообщению ТАСС, судья Валери Капрони приговорила россиянина к 48 месяцам тюремного заключения. Она уменьшила срок на 15% «за хорошее поведение» Лисова, а также учла проведенные в заключении три года. Защита россиянина сообщила, что он выйдет на свободу через четыре-пять месяцев.

Как уточнило РИА «Новости», задержанный в 2017 году в Барселоне Лисов в 2018 году признал свою вину в краже 855 тысяч долларов со счетов в американских банках. Для этого он использовал троянскую программу NeverQuest.

Он создал ее специально для получения доступа к данным финансовых учреждений. Лисов выкрал банковские реквизиты, информацию о картах и финансовых транзакциях клиентов банков.

Высказывалось также предположение, что Лисов торговал на «черном рынке» полученными данными и личной информацией своих жертв.