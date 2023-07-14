Мир 14 июля 2023, 19:04 Россиянина Конощенка экстрадировали из Эстонии в США Минюст США объявил об экстрадиции россиянина Конощенка из Эстонии Автор: Юваль Цукерман / unsplash

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Гражданин России Вадим Конощенок, задержанный ранее в Эстонии по обвинению в незаконной закупке электроники для ВПК, экстрадирован в США. Об этом сообщило американское министерство юстиции, сообщило РИА «Новости».

В ведомстве сообщили, что россиянин предстанет перед судом в Нью-Йорке. Заседание назначено на пятницу, 14 июля. В случае обвинительного приговора Конощенку грозит до 30 лет лишения свободы.

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Об аресте Конощенка по запросу США издание Postimees сообщило в декабре прошлого года. Россиянина подозревали в том, что он перенаправлял из Эстонии в Россию электронику американского производства. Она якобы могла быть использована для разработки ядерного и гиперзвукового оружия.

Ранее Госдеп США заявил, что будет добиваться выдачи основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, если он прибудет в страну, с которой у США есть договор об экстрадиции. Американские власти обвиняют бизнесмена во вмешательстве в выборы президента США. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию, сообщила, что любой россиянин не подлежит выдаче другим государствам.