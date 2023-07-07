Мир 07 июля 2023, 17:23 Россиянина избили в Турции за попытку вступиться за жену Охранники отеля в Турции избили вступившегося за жену россиянина РИА «Новости»

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Охранники турецкого отеля Noxinn Deluxe Hotel жестко избили россиянина, который вступился за жену. Об этом сообщил Telegram-канал «Крыша ТурДома».

По данным источника, Илья и Мария получили вид на жительство в Турции. Они приехали в отель и сидели около бассейна, когда с верхних номеров в них полетели бутылки с водой.

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Семья обратилась за помощью на стойку регистрации, но охранники заявили: мол, вы, русские, заслужили это. Женщина попросила охранника повторить свои слова на камеру смартфона, но тот замахнулся на нее.

Илья вступился за супругу и оттолкнул работника отеля, но в ответ на него бросились трое. Они били мужчину кулаками и ногами по голове, а после даже не вызвали скорую и полицию.

Тогда россияне обратились к правоохранителям самостоятельно. Те «добродушно пообщались» с охранниками, а медикам позвонили после того, как Илья потерял сознание. Мария добавила, что в полиции ее заявление принять отказались, мотивировав тем, что это должен сделать сам пострадавший.

Ранее жертвой агрессии в турецком отеле на национальной почве стала еще одна россиянка. Постоялец из Германии облил ее кипятком и несколько раз ударил.