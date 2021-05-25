Россиянина Фирсова приговорили в США к 30 месяцам лишения свободы

Суд штата Калифорния приговорил россиянина Кирилла Фирсова к двум с половиной годам лишения свободы за управлением сайтом по продаже личных данных. Об этом сообщил Минюст США.

«Фирсов — гражданин России — приговорен к 30 месяцам заключения за роль в администрировании сайта, который позволял киберпреступникам продавать позиции, такие как данные с украденных кредитных карт, другую личную информацию, и предоставлял сервисы для использования в криминальных действиях», — сказано в размещенном на сайте ведомства сообщении, фрагмент которого привело РИА «Новости».

Ведомство приводит название онлайн-платформы и указывает, что с октября 2013 года до ареста Фирсова в марте 2020 на сайте работали порядка трех тысяч магазинов с оборотом в 17 миллионов долларов.

Платформа, как подчеркивается в релизе ведомства, управлялась не из России.

Россиянина Кирилла Фирсова задержали в Нью-Йорке 7 марта.