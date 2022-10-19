Россиянина Данченко оправдали по делу о даче ложных показаний ФБР | 360°

Мир 19 октября 2022, 02:23 Россиянина Данченко оправдали по делу о даче ложных показаний ФБР Присяжные в США оправдали российского аналитика Данченко по делу о даче ложных показаний freepik.com

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Жюри присяжных в США оправдало россиянина Игоря Данченко по обвинению в даче ложных показаний ФБР касательно связей бывшего американского президента Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщило РИА «Новости».

Данченко обвиняли по пяти пунктам. Присяжные признали его невиновным по четырем из них, пятый пункт судья снял во время процесса.

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Один из адвокатов россиянина после объявления вердикта заявил, что теперь американская общественность уверена в невиновности Данченко так же, как и его защитники.

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Аналитика подозревали в предоставлении заведомо ложных сведений сотрудникам ФБР. Речь идет о работе над компрометирующим досье на экс-президента США Дональда Трампа. Оно было опубликовано в 2017 году. Это досье эксперты пытались использовать, когда вели расследование о «сговоре» Трампа с Россией, но в итоге не смогли ничего доказать.

По мнению ФБР, Данченко солгал бюро по поводу источников, в том числе о том, что «Кремль мог содействовать избранию Трампа». В обвинении говорится, что Данченко «сфабриковал факты».

Россиянин мог оказаться в тюрьме на 25 лет.

Ранее стало известно, что ФБР предлагало миллион долларов за доказательства «сговора» Трампа с Россией.