Россиянина Буркова арестовали в США до суда

Алексею Буркову грозит 80 лет тюрьмы США. Для юристов цифра «дикая» Подробнее

Согласно предварительным обвинениям суда в США, россиянину Алексею Буркову грозит до 80 лет тюрьмы за хакерство.

Он якобы продал 150 тысяч украденных номеров преимущественно американских кредитных карт по цене от 2,6 до 60 долларов за штуку, отчего общий ущерб в США составил 20 миллионов долларов.

На данный момент он находится под стражей, а окончательное решение об аресте будет принято в пятницу.

Бурков был задержан четыре года назад в аэропорту Тель-Авива по запросу США.

На его экстрадиции настаивала Россия, но власти Израиля решили выдать мужчину Вашингтону, хотя преступник должен был предстать перед судом в стране своего происхождения.

США подозревают также, что хакер связан с русскими спецслужбами.