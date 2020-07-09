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    09 июля 2020, 16:26

    Россиянина будут судить в Латвии за попытку дать взятку

    Дарья Морозова

    Дело на гражданина России, который попытался дать взятку сотруднику Государственной службы пограничной охраны в Латвии, передали в суд. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

    По данным газеты «Известия», россиянин пытался подкупить правоохранителя, чтобы избежать двухнедельного карантина после въезда в страну. «Взятка предлагалась, чтобы в паспорта не проставили печати о въезде в Латвию», — уточнили в ведомстве.

    Обвиняемый признался в правонарушении и согласен оплатить штраф.