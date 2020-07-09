Россиянина будут судить в Латвии за попытку дать взятку

По данным газеты «Известия», россиянин пытался подкупить правоохранителя, чтобы избежать двухнедельного карантина после въезда в страну. «Взятка предлагалась, чтобы в паспорта не проставили печати о въезде в Латвию», — уточнили в ведомстве.

Обвиняемый признался в правонарушении и согласен оплатить штраф.