Россиянина будут судить в Латвии за попытку дать взятку
Дело на гражданина России, который попытался дать взятку сотруднику Государственной службы пограничной охраны в Латвии, передали в суд. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
По данным газеты «Известия», россиянин пытался подкупить правоохранителя, чтобы избежать двухнедельного карантина после въезда в страну. «Взятка предлагалась, чтобы в паспорта не проставили печати о въезде в Латвию», — уточнили в ведомстве.
Обвиняемый признался в правонарушении и согласен оплатить штраф.