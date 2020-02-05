Россиянина арестовали по обвинению в госизмене

Жителя Москвы Виктора Королева обвиняют в государственной измене. Его арестовали. Если вину мужчины докажут, то он может отправиться за решетку на 20 лет.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Лефортовского суда, решение об аресте Королева приняла другая инстанция. 6 февраля в суде рассмотрят ходатайство о продлении этой меры пресечения.

Дело это секретное, поэтому никакой подробной информации в суде не дали. Каждый год, согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, от четырех до шести россиян признают виновными в госизмене. В 2016 году сроки по статье 275 УК РФ получили 14 сограждан.

Одно из самых громких подобных дел — это задержание по этой статье летом 2019 года помощника полпреда президента на Урале Александра Воробьева. Сейчас о его судьбе ничего не известно. В декабре 2019 года суд Пакистана приговорил бывшего президента Первеза Мушаррафа за госизмену к смертной казни. Его обвинили в нарушении пунктов Конституции в 2007 году, когда он объявил в Пакистане режим чрезвычайного положения.