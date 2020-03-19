Россиянин заболел COVID-19 в Казахстане

В Казахстане у россиянина нашли коронавирус. Его уже положили в изолятор в Алма-Ате. Чувствует он себя нормально.

«Еще один случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Казахстане, в городе Алма-Ате. Это гражданин РФ 1979 года рождения, прибыл к нам рейсом Москва — Алма-Ата 15 марта. На данный момент находится на карантине в стационаре, состояние здоровья удовлетворительное», — заявил официальный представитель Минздрава Казахстана Диас Ахметшарип. Его обращение ведомство опубликовало в Facebook.

Всего казахстанские медики выявили 37 случаев заражения коронавирусом. 19 из них в Алма-Ате, а 18 случаев — в столице Нур-Султане.

Всего с момента вспышки 2019-nCoV в конце 2019 года вирусом заразились 219 тысяч человек. Умерли почти девять тысяч человек. ВОЗ объявила о пандемии. Во всем мире приняли небывалые меры безопасности. Страны начали закрывать границы и останавливать транспорт. Серьезные ограничения действуют и в России. Иностранцам сейчас временно запрещен въезд в страну. В России коронавирус нашли у 147 человек.