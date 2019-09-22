Россиянин упал с балкона и погиб в Патайе

Сообщение в службу спасения поступило в 06:30 утра по местному времени (02:30 по московскому времени) 22 сентября. Турист выпал с балкона четвертого этажа в одном из популярных отелей на Джомтьене.

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После разбирательств выяснилось, что это россиянин Алексей Заболоцких, который приехал в Таиланд заниматься боксом.

Издание уточняет, что накануне происшествия, россиянин выпивал со своими друзьями в одном из номеров отеля. Утром он вышел на балкон и упал вниз.

Тело погибшего отправили в больницу. Местная полиция начал расследование инцидента помощи записей с камер видеонаблюдения, которые установлены по всему периметру здания отеля.