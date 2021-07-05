Россиянин украл у жены интимную переписку и попал на уголовное дело в Минске

Гражданину России грозит уголовная ответственность в Минске. Как сообщила пресс-служба местной милиции, он скачал с телефона жены личную информацию: интимную переписку, скриншоты и фотографии.

«Мужчина изучил переписку в телефоне жены, когда та забыла мобильный аппарат дома. В сообщениях с ее бывшим парнем обнаружил интимные фотографии и тематический диалог, которые сохранил в виде скриншотов», — сказано в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

После ссоры с женой россиянин решил отомстить. Он создал чат в мессенджере, добавил туда общих знакомых и опубликовал снимки.

Жена обратилась с заявлением в милицию. Следователи организовали проверку, нашли признаки преступления и возбудили уголовное дело. Россиянин пойдет по статье о неправомерном завладении компьютерной информацией. Также составлен административный протокол за распространение порнографических материалов.