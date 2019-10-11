Россиянин убил родителей из-за собаки. В Англии его посадили на 26 лет

48-летний Сергей имеет два гражданства — России и Новой Зеландии. Ранее Кудрявцев признался, что 20 мая этого года зарезал своих пожилых родителей — 68-летнюю мать и 69-летнего отца — во время ссоры. Скандал начался из-за того, что супруги, по мнению Сергея, не достаточно хорошо обращались с его псом по кличке Энзо. В результате Кудрявцев нанес пожилой паре несколько ножевых ранений.

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Тела убитых обнаружили лишь через три дня. Сергей сам вызвал полицейских и рассказал им о произошедшем.

Уточняется, что мать 48-летнего Сергея преподавала в университете, а его отец принимал участие в создании трилогии «Властелин Колец». Он был специалистом по визуальным эффектам.