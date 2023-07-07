07 июля 2023, 23:04
Россиянин совершил суицид в храме Чалонг на Пхукете
The Phuket Express: гражданин России покончил с собой в храме Чалонг на Пхукете
Россиянин совершил суицид на острове Пхукет на территории храма Чалонг, одной из главных местных достопримечательностей. Об этом сообщил портал The Phuket Express.
Как отметил портал, все произошло в пятницу, 7 июля, в районе 17:00 по местному времени (13:00 по московскому времени). Спасатели и полиция прибыли на место, однако спасти мужчину не удалось.
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Ранее стало известно, что китайско-американская певица Коко Ли, автор и исполнительница хита A Love Before Time из фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», покончила с собой. Женщине было 48 лет.
Смерть артистки подтвердила ее сестра. По ее словам, Коко последние несколько лет страдала от депрессии, ее состояние стремительно ухудшалось в последние несколько месяцев.
Попытку суицида артистка совершила 2 июля. После этого она попала в больницу. Скончалась Коко Ли 5 июля.
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