Мир 07 июля 2023, 23:04 Россиянин совершил суицид в храме Чалонг на Пхукете The Phuket Express: гражданин России покончил с собой в храме Чалонг на Пхукете Pxhere

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Россиянин совершил суицид на острове Пхукет на территории храма Чалонг, одной из главных местных достопримечательностей. Об этом сообщил портал The Phuket Express.

Как отметил портал, все произошло в пятницу, 7 июля, в районе 17:00 по местному времени (13:00 по московскому времени). Спасатели и полиция прибыли на место, однако спасти мужчину не удалось.

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Ранее стало известно, что китайско-американская певица Коко Ли, автор и исполнительница хита A Love Before Time из фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», покончила с собой. Женщине было 48 лет.

Смерть артистки подтвердила ее сестра. По ее словам, Коко последние несколько лет страдала от депрессии, ее состояние стремительно ухудшалось в последние несколько месяцев.

Попытку суицида артистка совершила 2 июля. После этого она попала в больницу. Скончалась Коко Ли 5 июля.