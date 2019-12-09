Россиянин, сидящий в тюрьме на Бали, пытается скостить себе срок

«Нужно собрать 200 тысяч рублей, однако мы проведем нестандартный сбор. Мы хотим обменять ваши пожертвования на товары, которые изготавливают ребята», написали на странице группы. Речь идет о поделках, которые изготавливают балийские заключенные.

За пожертвование до пятисот рублей обещают вязаный кошелек, за тысячу — игрушку, а щедрым меценатам, пожертвовавшим от трех тысяч рублей — сумку. Причем, сумка не простая, а сделанная «из газетных жгутов в спецобработке».

Валерия Насырова, представитель группы помощи Калашникову, объяснила, что деньги требуются на так называемую ремиссию.

«Это поможет сократить срок пребывания в тюрьме. По факту, это плата за подготовку документов и подписание их судьей. Без ремиссии не будет условно-досрочного освобождения. Там все, что касается иностранцев, — везде деньги», — рассказала Насырова.

Также известно, что Калашников искал подработку в качестве журналиста. Вообще, находчивый сургутчанин без дела в тюрьме не сидит — когда он только оказался за решеткой, начал готовить еду для сокамерников, а через некоторое время организовал свой тюремный ресторан. Правда, через некоторое время бизнес пришлось закрыть из-за перевода в другую тюрьму.

Романа Калашникова задержали, когда он пытался ввести на территорию Бали около трех килограммов гашиша. По местным законам ему грозила смертная казнь, но за то, что россиянин сотрудничал со следствием, ее заменили на тюремный срок. Калашников получил 17 лет лишения свободы.