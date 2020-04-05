Россиянин с подтвержденным коронавирусом умер в Таиланде

Врачи госпиталя в Паттайе не смогли спасти жизнь гражданину России. Мужчина умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин рассказал, что россиянин долгое время жил вместе со своей семьей в Таиланде. Он поступил в одну из больниц с симптомами ОРВИ.

«В лечебном учреждении у россиянина подтвердили коронавирус. Несколько дней он находился в отделении интенсивной терапии, где был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 5 апреля врачи констатировали его смерть», — цитирует Пронина ТАСС.

Жена умершего тоже находится в больнице. Женщина лежит сейчас на карантине в медучреждении. В конце марта дипломат сообщал, что в Таиланде три гражданина России заразились коронавирусом.

По информации департамента контроля заболеваний при министерстве здравоохранения страны, на утро 5 апреля в Таиланде было зафиксировано шесть россиянок с COVID-19 и один россиянин. Все заразившиеся проживали в провинциях Чонбури и Пхукет.

Многие туристы застряли в Таиланде после закрытия границ. Такие меры принимались по всему миру из-за распространения коронавируса. всего заболевших насчитывается более 1,2 миллиона человек в разных странах.