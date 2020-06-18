Россиянин рассказал, как китайцы относятся к русской кухне
Блогер, живущий в Китае, рассказал, что угощает своих китайских друзей русскими блюдами после каждого визита на родину. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на его блог «Жизнь в Китае изнутри».
По его словам, китайцы были в восторге от красной икры, которую ели даже без хлеба. Еще им понравилась копченая колбаса и, как ни странно, дешевый растворимый кофе из пакетиков. Также они с удовольствием съели макароны с тушенкой.
А вот суп солянку китайцы не оценили. Кроме того, они не поняли, зачем русские кладут в суп сметану.