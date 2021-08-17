Россиянин рассказал, чего ему не хватает после переезда в Китай

Российский блогер Макс Колгин, переехавший в Китай, рассказал, чего ему не хватает на новом месте жительства. И это не только продукты питания. Об этом рассказало РИА ФАН.

Из еды блогер назвал молочные продукты. В Китае редко можно найти творог, ряженку, кефир и йогурты, а молоко по вкусу и виду похоже на порошковое.

«У меня есть подруга, китаянка по имени София. Помню, как в 2019 году мы с ней прилетели в Москву, чтобы она познакомилась с Россией… Я удивился, когда она восхищалась обычным полкам с молочными продуктами в магазине», — рассказал он.

Но это ее полбеды. Если к отсутствию «молочки» можно привыкнуть, отсутствие интернета становится реальной проблемой. В Китае заблокирован выход на западные сайты и соцсети, для обхода блокировки жителям приходится использовать VPN, который не всегда хорошо работает. По словам блогера, использование интернета в Китае превращается в пытку.

Также Колгин пожаловался на сильно загрязненный воздух. После переезда блогер ежедневно проверяет степень загрязнения воздуха — и результаты неутешительны.

«Из 365 [дней] максимум пару недель воздух был зеленого уровня. Остальные же дни телефон всегда присылал оповещение, что выходить на улицу без специальной маски попросту небезопасно», — поделился Макс.