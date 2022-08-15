Россиянин пропал без вести после взрыва на рынке в Ереване

Гражданин России числится пропавшим без вести после взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване. Об этом сообщил представитель МЧС Армении Айк Костанян, написал «Интерфакс».

«Без вести пропавшими числятся 20 человек, среди них один гражданин России и один гражданин Ирана», — сообщил он.

Происшествие на рынке «Сурмалу» произошло днем 14 августа. Произошел взрыв, началось сильное возгорание, по последней информации, пять человек погибли, писал RT.

Мэрия Еревана подтвердила, что взрыв в торговом центре произошел в отделе пиротехнических изделий, очевидцы засняли это на видео. Сотрудники МЧС присвоили пожару третью степень сложности.

Утром 15 августа спасатели сумели полностью потушить пожар на рынке. Тушение возгорания осложнилось из-за того, что пожарные не знали, что именно горит на складах.

Ранее министр чрезвычайных ситуаций страны Армен Памбухчян заявил, что специалисты опровергли версию теракта на «Сурмалу» после изучения записей с видеокамер.