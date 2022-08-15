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    15 августа 2022, 18:14

    Россиянин пропал без вести после взрыва на рынке в Ереване

    МЧС Армении: гражданин России пропал без вести после взрыва ТЦ в Ереване

    Максим Зинкин

    Гражданин России числится пропавшим без вести после взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване. Об этом сообщил представитель МЧС Армении Айк Костанян, написал «Интерфакс».

    «Без вести пропавшими числятся 20 человек, среди них один гражданин России и один гражданин Ирана», — сообщил он.

    Происшествие на рынке «Сурмалу» произошло днем 14 августа. Произошел взрыв, началось сильное возгорание, по последней информации, пять человек погибли, писал RT.

    Мэрия Еревана подтвердила, что взрыв в торговом центре произошел в отделе пиротехнических изделий, очевидцы засняли это на видео. Сотрудники МЧС присвоили пожару третью степень сложности.

    Утром 15 августа спасатели сумели полностью потушить пожар на рынке. Тушение возгорания осложнилось из-за того, что пожарные не знали, что именно горит на складах.

    Ранее министр чрезвычайных ситуаций страны Армен Памбухчян заявил, что специалисты опровергли версию теракта на «Сурмалу» после изучения записей с видеокамер.