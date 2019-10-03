  • Россиянин признал вину в убийстве родителей в Лондоне

    03 октября 2019, 21:40

    Валерия Шафирко

    Россиянин Сергей Кудрявцев признал себя виновным в совершенном в мае 2019 года убийстве родителей в Лондоне. Об этом сообщило издание Daily Mail.
    Россиянин признал вину в убийстве родителей в Лондоне

    Об этом 48-летний мужчина, который в прошлом работал в качестве специалиста по визуальным эффектам над фильмом «Властелин колец», заявил во время заседания, прошедшего в центральном лондонском уголовном суде Олд-Бейли.

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    «В день, когда я сделал это, я полностью отдавал себе отчет в том, что я делаю», — заявил россиянин, обладающий также гражданством Новой Зеландии.

    На вопрос судьи, отдает ли он отчет в обвинении об убийстве собственных родителей, обвиняемый ответил положительно, добавив, что признает ответственность за это.

    Свои интересы в суде мужчина представлял сам. Он рассказал, что специально не планировал убийство, однако он задумывался о нем за три месяца до трагедии.

    «Не могу сказать, что я действительно планировал это. Если вы меня спросили бы за день (до убийства), совершу ли я его, я определенно сказал бы, что нет», — заявил обвиняемый.

    Психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым.

    Кудрявцев 20 мая зарезал свою 68-летнюю мать и 69-летнего отца. Убийство произошло после ссоры из-за собаки. Мужчина сам вызвал полицию через три дня после произошедшего. По приезду правоохранители обнаружили в доме семьи в Северном Кенсингтоне тела пожилой пары. Мужчину арестовали.

    Судья отложил оглашение приговора до 11 октября.