Россиянин признал вину в убийстве родителей в Лондоне

Об этом 48-летний мужчина, который в прошлом работал в качестве специалиста по визуальным эффектам над фильмом «Властелин колец», заявил во время заседания, прошедшего в центральном лондонском уголовном суде Олд-Бейли.

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«В день, когда я сделал это, я полностью отдавал себе отчет в том, что я делаю», — заявил россиянин, обладающий также гражданством Новой Зеландии.

На вопрос судьи, отдает ли он отчет в обвинении об убийстве собственных родителей, обвиняемый ответил положительно, добавив, что признает ответственность за это.

Свои интересы в суде мужчина представлял сам. Он рассказал, что специально не планировал убийство, однако он задумывался о нем за три месяца до трагедии.

«Не могу сказать, что я действительно планировал это. Если вы меня спросили бы за день (до убийства), совершу ли я его, я определенно сказал бы, что нет», — заявил обвиняемый.

Психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым.

Кудрявцев 20 мая зарезал свою 68-летнюю мать и 69-летнего отца. Убийство произошло после ссоры из-за собаки. Мужчина сам вызвал полицию через три дня после произошедшего. По приезду правоохранители обнаружили в доме семьи в Северном Кенсингтоне тела пожилой пары. Мужчину арестовали.

Судья отложил оглашение приговора до 11 октября.