04 августа 2023, 09:08
Россиянин признал вину в отмывании денег в американском суде
Россиянин Лихтенштейн признал вину по делу биржи Bitfinex в суде США
Гражданин России Илья Лихтенштейн и его американская супруга Хизер Морган признали вину в отмывании денежных средств, заработанных в 2016 году в результате кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex. Об этом сообщила пресс-служба Минюста США.
«Лихтенштейн и Морган признали вину в краже порядка 120 тысяч биткоинов с криптовалютной биржи Bitfinex, а также в отмывании средств», — отметили в ведомстве.
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Согласно релизу Минюста, фигуранты пошли на сделку с органами правосудия. В итоге Морган грозит до 10 лет тюрьмы, а Лихтенштейну — до 20.
Супружескую пару задержали в США в феврале 2022 года. После этого Минюст арестовал их криптовалютные счета на сумму, эквивалентную 3,6 миллиарда долларов.
Для отмывания средств они применяли программы для автоматизации транзакций, конвертировали биткоины в другие формы электронной валюты, создавали вымышленные личности.
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