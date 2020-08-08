Россиянин приехал в Абхазию после открытия границ и заразился коронавирусом

Турист из России заразился COVID-19 в Абхазии. Его уже отправили назад на родину. Местный оперативный штаб по противодействию пандемии уточнил, что это первый заболевший гость страны с момента открытия границ.

«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 149 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 14 из них. Зарегистрирован первый инфицированный COVID-19 среди отдыхающих, который вывезен для лечения в РФ», — указывает абхазское ведомство. Его цитирует «Апасагдыл-инфо».

Границу России и Абхазии открыли 1 августа без всяких ограничений и справок. В тот же день в страну приехали сразу несколько тысяч туристов.

Ранее в пресс-службе Минздрава Абхазии объявили, что страна оказалась не готова открыть границы с Россией из-за сложной эпидемической ситуации, так как в местные больницы поступает все больше местных жителей и врачам будет сложно справиться еще и с иностранцами.