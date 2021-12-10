Россиянин попал под суд в Бразилии за торговлю дикими животными

Россиянина Кирилла Кравченко осудили в Бразилии за незаконную торговлю дикими животными. Теперь мужчине предстоит провести 11 лет за решеткой.

«Россиянин, биолог Кирилл Кравченко был приговорен к 11 годам тюрьмы в Бразилии за торговлю дикими животными. Он был задержан в июне этого года в результате операции, реализованной полицией и Интерполом», — сообщил портал G1.

Сотрудники полиции считают, что 36-летний мужчина является одним из крупнейших торговцев дикими животными. Россиянин имел связи сразу на пяти континентах. Вместе с Кравченко в преступную группировку входят еще три иностранца. Как выяснили правоохранители, среди торговцев животными есть гражданин Швеции.

Полицейские следили за россиянином не один год. Первый раз они арестовали Кравченко в конце января. Тогда мужчина попытался вылететь в Россию с 294 животными. Большую часть зверей россиянин перевозил в ручной клади. Он заявил, что не знал о незаконности своих действий. Преступнику удалось отделаться штрафом.

Второй раз Кравченко задержали летом в Рио-де-Жанейро. Причиной стали 320 животных, которых мужчина перевозил со своими вещами в автобусе. В итоге правоохранители нашли в его телефоне доказательства незаконной торговли дикими животными.