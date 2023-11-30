Мир 30 ноября 2023, 09:55 Россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате Unsplash

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Среди погибших при пожаре в хостеле в Алма-Ате есть россиянин. Об этом сообщил глава администрации Ерболат Досаев. Его слова привел портал Informburo.kz.

«Один из найденных — гражданин Узбекистана, один — гражданин Республики Саха, остальные — казахстанцы», — отметил Досаев.

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Всего жертв 13. Все они погибли от отравления угарным газом.

При этом «Интерфакс-Казахстан» написал, что погибших россиян было двое. Опознание тел продолжается.

Пожар произошел ночью на улице Ади Шарипова в подвальном помещении, которое вместе с первым этажом переоборудовали в хостел. Огонь распространился на 30 квадратных метров. Сообщение в экстренные службы поступило около 05:30, и уже через семь минут на место прибыло первое пожарное подразделение. В трехэтажном здании находились более 70 человек. Самостоятельно эвакуировались 59 из них.

Пожар тушили 46 спасателей с помощью 13 спецмашин. Справиться с огнем удалось к 06:22.