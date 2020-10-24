Россиянин напал на свой же отель в Турции

На такой шаг он пошел после ссоры с арендатором.

Незадолго до нападения владелец гостиницы потребовал от арендатора немедленно освободить отель. В ответ мужчина заявил, что это невозможно, поскольку его гости еще не уехали с отдыха. После этого разговора в отель пришли 15 русскоговорящих людей, которые избили мужчину на глазах у туристов, после чего перенесли его в свободную комнату и продолжили наносить удары уже там. Затем злоумышленники забрали из сейфа около 11,5 тысячи рублей.

Один из гостей отеля позвонил в полицию. Правоохранители задержали нападавших и освободили пострадавшего. Мужчины дали показания, после их отпустили.

Ранее жителя Татарстана зажало автоматическим окном на отдыхе в отеле в Турции. Мужчина задохнулся и погиб в 58 лет. Во время ЧП в номере больше никого не было. Судмедэксперты провели экспертизу для установления причин смерти, после пострадавшего похоронили в России.