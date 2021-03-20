Россиянин Медведев получил 10 лет в США за киберпреступления

Суд в Неваде приговорил к 10 годам заключения россиянина Сергея Медведева. Мужчину осудили за киберпреступление, ущерб от которого составил более 550 миллионов долларов. Об этом сообщило министерство юстиции США.

«Россиянин Сергей Медведев, он же «Стелс, «Сегмед» и «Серж-медведь», признал себя виновным в округе Невада по одному пункту обвинения в нарушении закона о [противодействии] рэкету в июне 2020 года и был приговорен сегодня к 10 годам тюремного заключения», — сообщило министерство.

Согласно документам суда, Медведев был соучредителем преступной организации Infraud Organization вместе с украинцем Святославом Бондаренко. Компания занималась приобретением и продажей украденной личной информации. Также члены организации собирали данные банковских карт и распространяли вредоносное ПО.

Летом 2011 года к группировке присоединился гражданин Македонии, которого приговорили к пяти годам тюрьмы. Ущерб от деятельности россиянина и его сообщников оценили в 568 миллионов долларов. Зимой 2018 года правоохранительные органы заблокировали Infraud.