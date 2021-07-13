Россиянин Дудников заявил о сотрудничестве со следствием в Белоруссии

Гражданин России Егор Дудников, которого сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали в Минске в мае 2021 года, заявил, что сотрудничает со следствием. Он сразу написал явку с повинной и подтвердил свою причастность к нескольким деструктивным Telegram-ресурсам. В частности, к ОГСБ.

В документальном фильме белорусского телеканала ОНТ «20 ТЕРРОР 21» 20-летний россиянин рассказал, что вступил в ОГСБ в ноябре 2020 года, и уже в декабре стал администратором этого канала.

«ОГСБ-чат, вы, по сути говоря, одни придурки, которые из себя ничего не представляете, и кроме слов действий — совершенно никаких. Мне сказать вам нечего: я сотрудничаю со следствием», — обратился он к бывшим единомышленникам.

Дудникова задержали 5 мая в Минске, провели обыск в квартире и поместили в СИЗО. Ему инкриминируют статью об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. По ней гражданину России грозит лишение свободы до трех лет.

Адвокат россиянина Антон Гашинский сообщил РИА «Новости», что арест Дудникова 13 июля был продлен до шестого августа.