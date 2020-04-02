Россияне, застрявшие в аэропорту Катара, вылетели в Россию

Русские туристы не могли выбраться из Катара из-за ограничений на въезд в РФ.

«Все российские граждане, которые оказались в Катаре, прилетев на транзитных рейсах из разных стран мира, и двое суток находились в аэропорту Дохи, улетели в Россию», — приводит слова представителя дипмиссии RT.

Всего в Катаре застряли около 350 россиян.