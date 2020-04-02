Россияне, застрявшие в аэропорту Катара, вылетели в Россию
Застрявшие в аэропорту Хамада в столице Катара россияне не могли улететь на родину. 2 апреля они вылетели в Россию. Об этом написало РИА «Новости».
Русские туристы не могли выбраться из Катара из-за ограничений на въезд в РФ.
«Все российские граждане, которые оказались в Катаре, прилетев на транзитных рейсах из разных стран мира, и двое суток находились в аэропорту Дохи, улетели в Россию», — приводит слова представителя дипмиссии RT.
Всего в Катаре застряли около 350 россиян.