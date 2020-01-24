Россияне застряли в горах Армении. Им не смогут помочь до утра

В горах Армении застряли шесть российских туристов. Они сумели сообщить спасателям, что одному из них стало плохо. Но эту ночь им придется провести в снегу.

В Гегаркуникской области Армении пришлось приостановить поисковую операцию, которая началась после просьбы россиян о помощи. Об этом изданию «Новости Армении» сообщили в пресс-службе МЧС Армении. Вечером 24 января руководитель группы М. Борисенко вышел на связь и сообщил, что состояние члена группы стабилизировалось.

«С учетом погодных условий, пересеченной горной местности и опасности схода лавины, спасательные работы продолжатся завтра», — отмечается в сообщении МЧС.

Российские туристы направили сигнал о помощи в службу «911», когда находились в 13 километрах к востоку от общины Ншхарк. На помощь шестерым гражданам России выехали два пожарно-спасательных расчета на гусеничном ходу. В поисках приняла участие группа спасателе Российско-армянского гуманитарного центра реагирования.

В субботу утром поиски вновь начнутся. Возможно, в них будет задействован беспилотник.