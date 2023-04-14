Мир 14 апреля 2023, 18:46 Россияне заняли второе место по числу сделок с жильем в Таиланде

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Россияне оказались на втором месте по количеству покупок квартир в Таиланде и объемам инвестиций в недвижимость страны. Возглавил этот рейтинг Китай, сообщил ТАСС со ссылкой на результаты исследования компании Tranio.

Отмечается, что за прошлый год соотечественники купили 813 квартир, наиболее востребованными стали дома на Самуи, Пхукете, Паттайе. Также тайской недвижимостью часто интересовались граждане Мьянмы и Франции.

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Как сообщили «Новые известия», с начала 2022 года спрос на покупку жилья заграницей среди россиян вырос в 2,3 раза.