Россияне высказались за укрепление связей с Западом

Большинство россиян высказалось за укрепление выгодных связей с Западом. Результаты опроса с названием «Россия и Запад: вместе или порознь?» опубликовали на сайте ВЦИОМ.

Резюмируя результаты опроса россиян об отношениях России и Европейского союза, можно отметить, что большинство жителей страны (69%) считают, что России важно укреплять отношения со странами Запада. Противоположную позицию заняли лишь 19% соотечественников — они решили, что от Запада, наоборот, лучше дистанцироваться.

Также многие жители России согласны с мыслью о том, что Евросоюз дискриминирует Россию по политическим соображениям, — это утверждение поддержали 64% опрошенных. К вступлению в Европейский союз негативно относятся больше половины россиян — 57%, а 29% считают, что к этому стоило бы стремиться.

Участникам голосования был задан вопрос и о стратегических планах в случае военных действий. Так, мнение 41% граждан достаточно радикальное — эта часть населения считает, что лучше создавать оборонительный союз с республиками СССР, нежели со странами НАТО. А 36% вообще уверены в том, что нашей стране не стоит присоединяться ни к каким военным блокам.