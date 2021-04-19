Россияне впервые за несколько месяцев прилетели на курорт Варадеро, который был закрыт из-за пандемии

Самолет авиакомпании Azur air более чем с 500 россиянами в воскресенье сел в аэропорту Варадеро. Это первый рейс из России на кубинский курорт после его открытия в период пандемии.

«Мы рады сообщить о прибытии наших российских клиентов в Варадеро рейсом авиакомпании Azur air. После нескольких месяцев перерыва мы снова вместе. Куба является безопасным направлением, и мы гарантируем соблюдение санитарных правил», — заявили в Министерстве туризма Кубы ТАСС.

Пока большая часть отелей закрыты. Начали работать только 16 из 52 гостиниц. Но власти уверяют, что при повышении спроса готовы открывать еще больше. Представительница Минтуризма Кубы Ибис Фернандес Пенья подчеркнула, что многие работники туристической отрасли владеют русским.

Варадеро находится на узком полуострове Икакос, в 140 км к востоку от столицы Кубы — Гаваны. Курорт бурно начал развиваться в 1930-х. Пляжи Варадеро считаются одними из самых чистых в мире. По данным властей страны, в 2019 году Россия заняла второе место по числу туристов Варадеро, на первом месте — канадцы.