19 января 2023, 07:30
Россияне в Эстонии не смогут отказаться от своего гражданства
Посольство России в Эстонии приостановило прием заявлений о выходе из гражданства
Прием заявлений на выход из гражданства приостановило посольство России в Эстонии. Такое объявление появилось на его сайте в разделе консульских вопросов.
Жителей Эстонии предупредили, что прием заявлений о выходе из российского гражданства остановили временно, но не указали, с какого числа и на какой срок. Диппредставительства Литвы и Латвии аналогичных объявлений не делали.
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В Эстонии живут 1,3 миллиона человек, из них около 90 тысяч — граждане России, рассказал ТАСС. В январе посол Владимир Липаев пожаловался журналистам на хулиганов, которые поцарапали 15 машин дипломатов. Виновных не нашли, к делу подключились страховые службы.
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Ранее МИД Эстонии объявил, что передаст Украине замороженные российские активы на 17 миллиардов евро. Для этого правительство запустит свой юридический механизм таких изъятий.
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