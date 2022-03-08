Россияне в Армении нашли способ снять деньги с заблокированных карт Visа и Маstеrсаrd

В Армению в последнее время хлынул большой поток людей, которые переезжают в страну, чтобы жить и работать. Россияне тоже освоились в Армении и уже научились снимать деньги с банковских карт в обход санкций. Об этом «360» рассказал армянский гид Ованес Франгулян.

Армения действительно очень давно не переживала такой наплыв людей, признался гид. Но наплыв иностранцев вполне понятен, учитывая нынешнюю непростую ситуацию в мире.

«Всех этих людей, конечно же, встречаем с большой теплотой, большим гостеприимством, потому как понимаем, что и как происходит», — отметил Франгулян.

Россияне за рубежом больше не могут снимать наличные с банковских карт Visa и Mastercard, так как платежные системы объявили о прекращении работы с РФ из-за украинской ситуации. Но оказалось, что для россиян в Армении уже придумали способ обойти эти ограничения.

«Есть проблемы, заблокированные на территории России карточки у нас не работают. Но я буквально вчера вечером узнал, что уже придумана схема, по которой можно из России уже денежным переводом перевести деньги на территорию Армении с малым количеством процентов, и в итоге люди остаются уже при своих деньгах», — рассказал гид.

С обменом валюты в Армении нет никаких проблем, добавил Франгулян.

«Это все нормально работает. Армянская банковская система… Ну, я не эксперт, но насколько я вижу, насколько я понимаю, работает хорошо. И каких-то явных признаков отсутствия денег в банкоматах или в самой банковской системе точно нет», — сообщил он.

После прекращения работы Visa и Mastercard россияне могут оформить карту национальной платежной системы «Мир» и китайской UnionPay, которой можно оплачивать покупки за границей и в зарубежных онлайн-магазинах, писал RT.

Онлайн-площадки Ozon и AliExpress ранее заявили, что продолжат принимать платежи по российским картам Visa и Mastercard, несмотря на санкции, сообщало РИА ФАН.