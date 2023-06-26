Мир 26 июня 2023, 15:42 Россияне устроили дебош на летевшем из Британии в Турцию самолете — СМИ The Mirror: в Греции посадили летевший в Турцию самолет с россиянами, устроившими дебош

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Пассажиры из России устроили дебош на борту самолета, следовавшего из Великобритании в Турцию, сообщило издание The Mirror. Из-за россиян лайнер пришлось посадить в Греции, где возмутителей спокойствия задержали.

Рейс easyJet направлялся из Манчестера в Даламан. В какой-то момент двое нетрезвых пассажира начали агрессивно себя вести и кричать на попутчиков и членов экипажа. Лайнер пришлось развернуть и посадить в Салониках.

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Хулиганами оказались 39-летний и 48-летний россияне, уточнили журналисты. Греческие полицейские задержали пассажиров. Им предъявили обвинения в нарушении общественного порядка, а также в неподчинении членам экипажа. После этого их отпустили, что в ноябре состоится судебное разбирательство по факту случившегося.

«Хотя такие инциденты случаются редко, мы относимся к ним очень серьезно и не терпим оскорбительного или угрожающего поведения на борту», — рассказали изданию в пресс-службе авиаперевозчика.

В марте пришлось прервать полет лайнера, следовавшего из Казани в Дубай. Из-за нетрезвого пассажира самолет посадили в Самаре.