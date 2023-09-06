Мир 06 сентября 2023, 05:35 Россияне установили рекорд по числу туристов в Таиланде АТОР: рекордное количество россиян посетило Таиланд летом 2023 года Freepik

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Более 180 тысяч россиян посетило Таиланд летом 2023 года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Такого успешного лета, как лето-2023, в российско-таиландских туристических отношениях еще не было», — сказано в сообщении.

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Авторы материала отметили, что даже в доковидные времена в Таиланд приезжало около 50 тысяч российских путешественников в один летний месяц. В этом году это число увеличилось до 60 тысяч. В июне в страну прибыло 50 770 россиян, в июле — 64 929, а в августе 64 974.

Всего за прошедшие восемь месяцев в государстве побывало 921 477 россиян. Такие цифры поместили Россию на первое место в рейтинге не-азиатских въездных рынков Таиланда за указанный период.

Ранее польские туристы нашли в Таиланде «маленькую Россию». По словам поляков, особенно популярным у русских туристов стал остров Пхукет. Названия магазинов и меню в ресторанах там дублируют на русском языке, а на улицах можно встретить «громких и веселящихся» россиян.