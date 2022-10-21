Россияне столкнулись с трудностями при открытии банковских карт в Турции | 360°

Мир 21 октября 2022, 11:41 Россияне столкнулись с трудностями при открытии банковских карт в Турции РБК: банки Турции не справляются с наплывом россиян из-за мобилизации Викимедиа

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Из-за наплыва россиян после объявления в стране частичной мобилизации банки Турции не успевают обрабатывать все заказы на выпуск карт. Об этом сообщили в РБК.

«Местные банки не справляются с потоком российских граждан, желающих оформить карты, и вместо прямого отказа выдвигают дополнительные требования для открытия счета», — говорится в материале.

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Так, одному гражданину России в Стамбуле пришлось обойти 15 отделений различных крупных турецких банков, чтобы открыть карту. Одни просили выплатить комиссию, другие — разрешение на работу в стране.

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Банк Denizbank наиболее лояльно относится к россиянам, и сейчас у него самые большие очереди на выпуск новых карт. Только там требуют депозит в 10 тысяч лир на месяц.

Ранее депутат Государственной думы России от партии «Новые люди» Олег Леонов предложил завести для мобилизованных дополнительные банковские карты для перевода денег семье. Президент Владимир Путин назначил минимальное денежное довольствие призывникам в 195 тысяч рублей, но не у всех есть техническая возможность перевести эти деньги.