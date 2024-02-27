27 февраля 2024, 07:43
Россияне стали массово уезжать из Антальи
Турецкий экономист Эрчин объяснил отток россиян из Антальи высокой инфляцией
Массовый отток россиян из курортной Антальи объясняется неадекватными ценами на недвижимость на фоне высокой инфляции в Турции. Такое мнение выразил экономист Мустафа Реджеп Эрчин. Его слова привело РИА «Новости».
По данным газеты Posta, за последний год численность иностранного населения Антальи сократилось на 40 тысяч человек. Из-за роста цен на жилье россияне перебираются в другие страны.
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По словам Эрчина, ценовой механизм на недвижимость ухудшился под давлением инфляции. Кроме того, продажа жилья иностранцам также привела к ее подорожанию.
Эксперт добавил, что такой показатель, как рента, стал применяться и к новым, и к старым домам. Он считает этот подход «аморальным». Поэтому россияне уезжают из Антальи, возможно, они вернутся в регион, когда цены стабилизируются, подытожил эксперт.
Ранее на побережье Антальи были найдены шесть тел. Предположительно, это могли быть мигранты, которые погибли при крушении лодки.
Турция
Инфляция
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