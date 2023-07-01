Мир 01 июля 2023, 21:30 Россияне стали лидерами по числу туристов в Анталье с начала года Haber Global: большинство туристов, посетивших Анталью с начала 2023 года — россияне Freepik

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Большая часть туристов, посетивших Анталью с начала 2023 года — россияне. Об этом сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на данные Управления культуры и туризма этой провинции.

«Россияне составляют 25,24% от общего числа иностранцев, посетивших данную провинцию, и являются лидерами [по количеству туристов среди других стран] за первое полугодие», — сказано в сообщении.

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На втором месте оказались туристы из ФРГ — 1,19 миллиона, что составило 22,96% от общего числа гостей. Третьими стали путешественники из Великобритании (10%). В десятку иностранцев вошли туристы из Израиля, Казахстана, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии и Украины.

В июне поток туристов, прибывших в провинцию воздушным ирейсами, увеличился на 15% по сравнению с июнем прошлого года. В аэропортах Антальи приземлились 2,14 миллиона человек.

Ранее российская туристка пожаловалась на систему «все включено» в Турции. По ее словам, привычная схема теперь не работает также выгодно, как раньше. В отеле нечего есть, нет бесплатного интернета и навязчивый персонал, отметила она.