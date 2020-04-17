Россияне спасли людей из горящего дома в Париже

В пригороде Парижа загорелась многоэтажка. Люди оказались заперты в своих квартирах. Два уроженца Чечни, проходившие мимо, вытащили людей из задымленной квартиры.

В опубликованном видео в Youtube-канале ЧП Чечни герои рассказали, что из квартир валил густой дым. Люди вышли на свои балконы, но помочь им никто не мог. Французская полиция прибыла на место, а вот пожарные задерживались.

Джамбулат Домбаев и Махди Улубаев случайно проходили мимо. Увидев ситуацию, они вскарабкались по балконам горящего здания и начали вытаскивать людей. В том числе спасли пожилого неходячего мужчину.

К сожалению, не всех удалось спасти. Погибли женщина и ее трехлетняя дочь. Россияне не пострадали.

Ранее в Москве, недалеко от Арбата, загорелся пятиэтажный жилой дом, здание 1910 года постройки. Пламя быстро распространилось по перекрытиям. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.