Россияне смогут вернуться из Эстонии по шенгенским визам

Россияне с шенгенскими визами, которые были выданы Эстонией, не смогут пересекать границу страны с середины августа. Ограничение будет работать на въезд, но не на выезд, сообщили «Невские новости».

Ограничения вводятся с 18 августа, в посольстве Эстонии в Москве подчеркнули, что выехать из страны по шенгенской визе россияне смогут.

«Также можно будет въехать в Эстонию из других стран ЕС, но только если таможенные службы соседних государств разрешат это», — добавили в ведомстве.