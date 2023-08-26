Мир 26 августа 2023, 22:03 Россияне смогут проживать в Таиланде без визы до 90 дней Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания россиян с 30 до 90 дней Freepik

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Новое правительство Таиланда планирует увеличить срок безвизового пребывания россиян с 30 до 90 дней. Такие планы озвучил вновь избранный премьер-министр страны Сеттха Тхависин, выступая на встрече с представителями туристического бизнеса провинции Пханга. Репортаж с мероприятия показал таиландский телеканал NBT.

«Россия — большой рынок въездного туризма в Таиланд. <…> В зимнее время приезжает много россиян, которые хотели бы оставаться здесь дольше 30 дней. <…> Мы постараемся сделать так, чтобы российские туристы смогли находиться в Таиланде не 30, а 90 дней», — заявил премьер.

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Тхависин отметил, что постарается облегчить визовый режим и для других стран с более холодным климатом, например, для Казахстана.

В настоящее время российские туристы могут находиться в Таиланде без визы не более 30 дней, аналогичный порядок действует для граждан Таиланда в России.

С 20 августа, в преддверии туристического сезона в Таиланде, авиакомпания Azur Air начала выполнение прямых рейсов из аэропорта Сочи на Пхукет. На первом этапе перелеты намечены с августа до середины ноября с частотой раз в 10 дней.