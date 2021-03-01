Россияне смогут прилететь с Грузию без карантина с 1 марта

С 1 марта россияне и жители еще пяти стран смогут прилететь в Грузию без прохождения карантина. При этом сухопутные и морские границы для туристов до сих пор закрыты.

Такое решение приняли в межведомственном координационном совете при премьер-министре Грузии по борьбе с пандемией коронавируса.

Теперь проходить карантин при прилете в Грузию не надо будет жителям России, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана и Белоруссии. Они смогут попасть в страну, воспользовавшись прямыми рейсами, а также с помощью транзита через третьи страны.

Для этого туристы должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, который сделали не позднее чем за 72 часа до прилета в страну. Иностранцам не придется проходить обязательный карантин в том случае, если они предъявят на границе документ о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса.

По последней информации, в Грузии зафиксировали 270 758 зараженных, еще 3510 пациентов скончались. При этом поправились 265 114 человек.