Россияне смогут купить ценные бумаги «Нафтогаза»

Украинская госкомпания «Нафтогаз» решила за пятилетний период стать публичной и пойти на Initial Public Offering, первую публичную продажу акций. Об этом сообщил председатель правления компании Андрей Коболев, передало издание «Ведомости».

Граждане России смогут приобрести часть украинской энергокомпании как только ценные бумаги «Нафтогаза» начнут торговаться на бирже.

По мнению Коболева, для «Нафтогаза» первая публичная продажа акций и доступ на рынки капитала — главная цель. А уже к 2025 энергетическая компания намерена наращивать объемы добычи газа и инвестировать в это более семи миллиардов долларов. «Нафтогаз» также собирается вновь стать ведущим продавцом газа на Украине.

Компания ранее рассказывала о планах выйти на Initial Public Offering в ближайшем будущем с миноритарным пакетом. Это, по мнению компании, позволило бы быть более узнаваемой и заполучить дополнительные финансы. Но при этом предприятие будет все так же принадлежать государству.

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витриенко ранее заявлял о необходимости кадровых изменений в компании из-за того, что объемы добычи газа уменьшились.